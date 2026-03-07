LA NACION

SUNDBLAD, Guillermo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SUNDBLAD, Guillermo. - Gordo querido con gran tristeza te despedimos y abrazamos a Clara e hijos. Pablo, Vicky, Claudio, Sandra y Delfina.

SUNDBLAD, Guillermo. - Vicente y Raquel despiden al querido Gordo con mucho cariño.

SUNDBLAD, Guillermo. - Horacio y Nuchy Arana despiden a su amigo de toda la vida y acompañan a Clara y sus hijos.

SUNDBLAD, Guillermo, q.e.p.d. - Gordo querido, te despedimos con mucha tristeza, estarás siempre con nosotros, por ser el pilar del grupo y la alegría de vivir. Pepe Debuchy, Marcelo Ray, Amadeo Piazza, Mole Moyano, Juan Larralde, Coqui Biolcati, Tatú Dónovan y Matías Erausquin. Acompañamos a Clarita e hijos con todo cariño.

SUNDBLAD, Guillermo, q.e.p.d. - Matías y Denise Erausquin despedimos con mucho cariño al Gordo y acompañamos a Clara y los hijos, rogando una oración en su memoria.

