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SUNDBLAD, Inés García Piñeiro de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SUNDBLAD, Inés García Piñeiro de. - Pablo y Pancha Manrique, hijos y nietos despiden con dolor a la querida Inés y abrazan con cariño a Federico y a sus hijos en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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