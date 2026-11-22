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SURRACO MEDUS, Diana Lilia
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SURRACO MEDUS de MOLINAS, Diana Lilia, q.e.p.d., falleció en Santa Fe, el 15-11-2026. - Carlos Daniel Surraco y Marta Beatriz Calierno, junto a sus hijos y nietos lamentan la partida de Diana y ruegan una oración por su eterno descanso.
Aviso publicado en la edición impresa
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