SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SUSMEL, Nuria Madrid de, q.e.p.d. - Su hijo Álvaro junto a María Martha, Álvaro (h.) y Malena la despiden y ruegan una oración en su memoria.

✝ SUSMEL, Nuria Madrid de, q.e.p.d. - Alessandra, Antonio, Félix y Daniel Rúas despiden a Nuria, acompañan a Nuria, Paco, Rauli y Álvaro con cariño y ruegan una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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