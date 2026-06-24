1
SUSMEL, Nuria Madrid de,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SUSMEL, Nuria Madrid de, q.e.p.d. - Su hijo Álvaro junto a María Martha, Álvaro (h.) y Malena la despiden y ruegan una oración en su memoria.
✝ SUSMEL, Nuria Madrid de, q.e.p.d. - Alessandra, Antonio, Félix y Daniel Rúas despiden a Nuria, acompañan a Nuria, Paco, Rauli y Álvaro con cariño y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Wang Chuanfu, presidente de BYD: “BYD se convertirá en el fabricante de automóviles número uno del mundo en 5 años”
- 3
Calles desiertas, agobio y un debate sobre el uso del aire acondicionado: así vivió Francia el día más caluroso de su historia
- 4
La Unión Europea prohíbe a las aerolíneas cobrar por el equipaje de mano en los vuelos