SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SUSMEL, Nuria Madrid de. - Rodolfo, María Hearne e hijos acompañan a Paco, Susana y la familia Susmel y ruegan una oración en su memoria.

✝ SUSMEL, Nuria Madrid de, q.e.p.d. - Inés y Lucila Ballesteros acompañan a su amigo Álvaro en este triste momento.

✝ SUSMEL, Nuria Madrid de, q.e.p.d. - La promoción de 6to. 2da. TM 1973 del Carlos Pellegrini lamenta el fallecimiento de una de sus profesoras más queridas y respetadas de su paso por la escuela.

✝ SUSMEL, Nuria Madrid de, q.e.p.d. - Gustavo Hernán Elizalde y Mariquita Villegas Arevalo despiden a Nuria y abrazan a Nuria (h.), Paco, Rauli, Álvaro y nietos.

✝ SUSMEL, Nuria Madrid de, q.e.p.d. - Alberto Basañes Vargas, Adriana Batan y Lodovico Rocca, Federico y Claudia Caparrós Bosch, Mariana Esmelian, Mariana Feld y Sergio Vera, Emilio y Patricia Ferré, Guillermo y Lucrecia Fretes, María Silvia Martella y Rodolfo Santangelo, Carlos y Claudia Solans, Guido y Valeria Tawil (as.) participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a Paco y a toda la familia.

Avisos fúnebres

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