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TAGINO, Mónica,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TAGINO, Mónica, q.e.p.d., falleció el 29-9-2026, c.a.s.r. y b.p. Su hermana Silvia y sus amigos y amigas participan con profundo dolor su fallecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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