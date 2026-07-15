TAGLE, Teresa

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - Tu hermano Carlos y Mirta Larroca despedimos a Teresita con todo nuestro cariño.

✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - Tu hermano Federico y María Lanús y sus hijos Sofía, Ezequiel, Soledad, Belén, Federico, Rocío, Luz y nietos despedimos a Teresita con mucho cariño.

✝ TAGLE de DUPONT, Teresa. - Tu hermana Estela Tagle de Podestá y sus hijos Santiago y Gloria, Martín y Lía, Clarita y Gastón, Francisco y Rosario, Magdalena y Luciano, Ignacio y Carolina, Pablo y María José y nietos despedimos a Teresita con gran tristeza y todo nuestro amor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa