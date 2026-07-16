LA NACION

TAGLE, Teresa

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAGLE, Teresa. - Lia García Mata de Bagnardi, sus hijos, sus nietos y bisnietos agradecen la vida compartida con Tere y ruegan una oración en su memoria.

TAGLE de DUPONT, Teresa, q.e.p.d. - Andrés y Marisa Lonardi, hijos y nietos acompañamos a Estela, Carlos, y Federico Tagle, y a Jorgelina, Mariano y Ezequiel Dupont en este momento tan difícil y rogamos por el eterno descanso de nuestra querida Teresita.

Avisos fúnebres
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