SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TAGLE, Teresa. - Lia García Mata de Bagnardi, sus hijos, sus nietos y bisnietos agradecen la vida compartida con Tere y ruegan una oración en su memoria.

✝ TAGLE de DUPONT, Teresa, q.e.p.d. - Andrés y Marisa Lonardi, hijos y nietos acompañamos a Estela, Carlos, y Federico Tagle, y a Jorgelina, Mariano y Ezequiel Dupont en este momento tan difícil y rogamos por el eterno descanso de nuestra querida Teresita.

Avisos fúnebres

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