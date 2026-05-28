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TALADRIZ, Isabel Elena,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TALADRIZ, Isabel Elena, q.e.p.d. - Los colaboradores de Banco Patagonia SA participan con mucha tristeza el fallecimiento de la madre de Juan Manuel Trejo y acompañan a su familia en este doloroso momento.
✝ TALADRIZ, Isabel Elena, q.e.p.d. - El directorio de Banco Patagonia SA participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Juan Manuel Trejo y familia en este penoso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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