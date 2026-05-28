SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TALADRIZ, Isabel Elena, q.e.p.d. - Los colaboradores de Banco Patagonia SA participan con mucha tristeza el fallecimiento de la madre de Juan Manuel Trejo y acompañan a su familia en este doloroso momento.

✝ TALADRIZ, Isabel Elena, q.e.p.d. - El directorio de Banco Patagonia SA participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Juan Manuel Trejo y familia en este penoso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa