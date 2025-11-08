SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TARLOWSKI, Carmine. - Miguel Castro Ríos, Emita Rodríguez Egaña y familia acompañan a Sofi y a toda la familia Mac Gillivray en este momento tan doloroso.

TARLOWSKI, Carmine. - Siempre estarás en nuestros corazones. Envíamos nuestro amor y abrazo infinito para Sofi y Sebas y para tus hermanos Santos, Lara y Mateo en este doloroso momento. Babo, Bele, Chanty, Lali, Marce, Pau J., Pau S., Patty, Sabri y Tati.

TARLOWSKI, Carmine. - Con todo el amor del mundo, Juliana Aubert, Ernesto Catena y familia acompañan a la familia Tarlowski.

TARLOWSKI, Carmine, falleció el 5-11-2025. - Querida Carmine, te mandamos un abrazo eterno, y rogamos a Dios para que bendiga con amor y fortaleza a tus papás y hermanos. Tu luz seguirá brillando siempre en nuestros corazones. Tus amigos de la camada del colegio.

TARLOWSKI, Carmine, falleció el 5-11-2025. - Carmine, nos duele profundamente tu partida. Te vamos a extrañar mucho. Tus compañeros de clase: Siena, Tochi, Clara, Fausti, Cate, Adela, Titu, Juana, Oli, Ale, Lucio, Juani, José, Pepo, Salva, Nico W., Nico I., Simón y Félix.

Aviso publicado en la edición impresa