La policía dice que Tiger Woods tenía hidrocodona en el bolsillo y ojos enrojecidos tras el accidente automovilístico

La estrella del golf Tiger Woods llevaba dos píldoras del analgésico hidrocodona en el bolsillo en el momento de su accidente de tráfico el pasado viernes en Florida, de acuerdo con un reporte policial difundido el martes. En el informe se señala que, tras el percance, Woods explicó a los agentes que estaba mirando su teléfono celular y cambiando la emisora de radio cuando su vehículo impactó a una camioneta con remolque y volcó sobre la puerta del conductor cerca de su residencia en Jupiter Island, Florida.

Woods, cuyos ojos estaban inyectados en sangre y vidriosos, con sus pupilas dilatadas, ”manifestó que (...) no se dio cuenta de que el vehículo delante de él había reducido la velocidad", indicó el documento. Tras el accidente, que no causó heridos, el astro estadounidense fue arrestado por cargos de conducir bajo los efectos de sustancias y unas horas después fue puesto en libertad tras pago de una fianza. El californiano, de 50 años, se negó a realizar un análisis de orina después de que una prueba de alcoholemia indicara que no tenía alcohol en el organismo. Según declaró el mismo viernes el sheriff del condado de Martin, John Budensiek, expertos policiales que evaluaron al golfista consideraron que “no estaba bajo los efectos del alcohol, sino de algún tipo de medicamento o droga”.

Tiger Woods, parado a un costado de su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri) Jason Oteri - AP

Este martes, la oficina del sheriff del condado emitió el reporte del accidente en el que señaló que Woods portaba dos pastillas de hidrocodona, un potente analgésico opioide utilizado para aliviar dolores. Según observaron agentes, el deportista estaba “sudando profusamente” y sus movimientos eran “letárgicos y lentos”. Sus ojos estaban “inyectados en sangre y vidriosos” y “cojeaba y se tambaleaba hacia la derecha” al caminar, describieron.

Durante una prueba de sobriedad en el lugar, los agentes notaron que Woods cojeaba y que llevaba una media de compresión sobre la rodilla derecha. El golfista explicó que se había sometido a siete cirugías de espalda y a más de 20 operaciones en las piernas, y que su tobillo se le traba al caminar. Woods, que tenía hipo durante el interrogatorio, movía continuamente la cabeza durante una de las pruebas de sobriedad y los agentes tuvieron que indicarle varias veces que mantuviera la cabeza recta, según el informe.

Tiger Woods es trasladado ala cárcel del condado de Martin tras ser arrestado por conducir bajo los efectos de medicamentos, después de un accidente automovilístico ocurrido el 27 de marzo de 2026 en Stuart, Florida JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Basándome en mis observaciones de Woods, en cómo realizó los ejercicios y basándome en mi capacitación, conocimiento y experiencia, creí que las facultades normales de Woods estaban deterioradas y que no podía operar el vehículo motorizado de manera segura”, escribió el agente después de las pruebas.

Bajo un cambio a la ley de Florida el año pasado, negarse a la solicitud de un agente del orden de realizar una prueba de aliento, sangre u orina se convirtió en un delito menor, incluso para una primera infracción.

El último momento de gloria de Tiger Woods: su celebración en el Masters de Augusta, el 14 de abril de 2019 Augusta National - Masters Historic Imagery

Woods, que ha estado involucrado en otros accidentes a lo largo de los años, está acusado de conducir bajo los efectos, daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal. Está programado para comparecer en una audiencia de lectura de cargos el 23 de abril. Los registros judiciales en línea no enumeran a un abogado para él.

El ganador de 15 torneos de Grand Slam sufrió en 2021 un accidente más grave en California por el que estuvo cerca de que le amputaran la pierna derecha y cuyas secuelas han lastrado sus repetidos intentos de regresar a la competición. Woods debe comparecer para la lectura de cargos el 23 de abril en Stuart, Florida. Ausente de la alta competición desde el Abierto Británico de 2024, Tiger preparaba una nueva reaparición tras su rotura del tendón de Aquiles sufrida en marzo de 2025. Esta misma semana disputó las finales de TGL, una competición bajo techo de golf virtual, y no descartaba tomar la salida en el Masters, que se disputa en abril.