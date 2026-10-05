SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TASELLI, Sergio. - El directorio de South Financial, Matias Garat y Roberto Barbosa, despiden al querido Sergio, acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

TASELLI, Sergio, q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio Sagués Abogados participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan un oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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