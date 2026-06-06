SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TEDESCO, Julia, q.e.p.d. - Su hijo Drayton Valentine, su nuera Andrea y sus nietas Sophia y Alexia, participan con mucha tristeza el fallecimiento de la querida Julie, y ruegan una oración por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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