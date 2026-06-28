LA NACION

TEDIN, Angelica,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TEDIN, Angelica, q.e.p.d. - Sus hijos, Eduardo Lanusse, Javier Lanusse y Paula Lacroze, Angie Lanusse y Eduardo Montes de Oca, Máximo Lanusse y Mariana Andonegui y Gonzalo Lanusse, nietos y bisnietos la despiden con cariño y ruegan una oración en su memoria.

TEDIN de LANUSSE, Angelica, q.e.p.d. - Su hermana Amalia, sus cuñados Ana Costa Mendez de Tedin, Alberto Hueyo y sus familias despiden con tristeza a la querida Angie y abrazan con cariño a sus hijos Eduardo, Javier, Angelica, Gonzalo y familias, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El video del momento en que Ernestina Pais cruza las vías y la atropella el tren
    1

    El nuevo video del accidente de Ernestina Pais

  2. Resultado de Argentina vs. Jordania: quién ganó el partido del Mundial 2026
    2

    Resultado de Argentina vs. Jordania: quién ganó el partido del Mundial 2026

  3. El tiro libre de Messi frente a Jordania: otro gol para extender un récord y batir otro en mundiales
    3

    VIDEO: el gol de Lionel Messi contra Jordania

  4. Messi abrazó a Maxi López en la previa del partido y el exfutbolista se quebró al aire
    4

    Lionel Messi abrazó a Maxi López en la previa del partido y el exfutbolista se quebró al aire