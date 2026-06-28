SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TEDIN, Angelica, q.e.p.d. - Sus hijos, Eduardo Lanusse, Javier Lanusse y Paula Lacroze, Angie Lanusse y Eduardo Montes de Oca, Máximo Lanusse y Mariana Andonegui y Gonzalo Lanusse, nietos y bisnietos la despiden con cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ TEDIN de LANUSSE, Angelica, q.e.p.d. - Su hermana Amalia, sus cuñados Ana Costa Mendez de Tedin, Alberto Hueyo y sus familias despiden con tristeza a la querida Angie y abrazan con cariño a sus hijos Eduardo, Javier, Angelica, Gonzalo y familias, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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