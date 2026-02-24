LA NACION

TESONE, Luciano María

LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TESONE, Luciano María, falleció en Barcelona, el 4-2-2026. - Sus padres María Maximina Mastroizzi y José María Tesone y sus hermanos Joaquín y Álvaro Tesone lo despiden con profundo amor y tristeza, piden una oración en su memoria e invitan a participar de su despedida el 27-2-2026, a las 10.30, en el Parque Memorial.

TESONE, Luciano María, falleció en Barcelona, el 4-2-2026. - Sus tíos y madrina María Amelia Mastroizzi y Víctor Piskulic y sus queridos primos y sobrinos Fran, Vale, Rami, Joaqui, Magui, Feli, Juli y Lucía lo despiden con profundo amor, cariño y tristeza. Lo vamos a extrañar.

TESONE, Luciano María, falleció en Barcelona, el 4-2-2026. - Tus tíos María Alejandra Fernández Battolla y Alejandro Marcos y tus primos Agustín, Santiago, Lucas, Josefina, Nani, Maru y Noe te despiden con mucho amor y tristeza. Siempre estarás en nuestros corazones.

