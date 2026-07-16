SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ THIERBACH, Alejo, q.e.p.d. - falleció el 15-7-2026. - Con inmenso amor y profundo dolor despedimos a Alejo. Tu mujer Lucía Keser, tus hijos Simón y Sofía, tus padres Carlos y Marta, tus suegros Julio y Daniela e hijas Carolina y Delfina junto a sus yernos Lucho y Nico, y amigos te recordaremos siempre con el cariño, la generosidad y la alegría que sembraste en nuestras vidas. Sus restos serán inhumados hoy, a las 15.30, en el cementerio Jardín de Paz de Pilar.

✝ THIERBACH, Alejo, q.e.p.d., falleció el 15-7-2026. - Sus hermanos Martín y Gastón, sus cuñadas Mariana y Vicky y sus sobrinos Delfina, Juana, Mateo e Ignacio lamentan profundamente su fallecimiento rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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