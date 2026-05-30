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THOMAS, Ana María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

THOMAS, Ana María, Dra., falleció el 28-5-2026. - Su Hermana Diana, su esposo Rolando, su hija Patricia, su yerno Gustavo, nietos Sofía, José, Agustina y Juan. La despiden con mucho dolor y piden una oración en su memoria.

THOMAS, Ana María. - Con pesar comunicamos el fallecimiento de la Dra. Ana María Thomas. Acompañamos a la familia en este difícil momento. Grupo Saporiti S.A.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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