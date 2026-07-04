SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TIRIBELLI, Ana María q.e.p.d., falleció en la paz del Señor el 3 de julio de 2026. - Sus hijos Alberto y Silvia, Alejandro, Augusto y Andrés y Claudia, sus nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria y ruegan por el eterno descanso de su alma. Sus restos serán despedidos en la intimidad familiar.

✝ TIRIBELLI de SERVENTE, Ana María. - María Teresa Macías y sus hijas Herminia, Ada y Leticia Solari despiden con cariño a la querida y entrañable tía Ana María.

Avisos fúnebres

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