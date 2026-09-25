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TOMA, Gilberta,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TOMA de NERENBERG, Gilberta, (Gilly), q.e.p.d., falleció el 17 de setiembre de 2026. - Sus hijos: Lucy y Rob la despiden con mucho amor y tristeza, agradecidos por su larga vida y por los momentos felices compartidos. Gilly nació en Bucarest, Rumania. Pasó sus últimos 40 años en Uruguay, donde junto a su esposo, Alberto Nerenberg empezó una hermosa casa de té, Las Vertientes, que disfrutaron con invitados, amigos y familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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