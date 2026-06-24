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TORRES LACROZE, Lucila
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TORRES LACROZE, Lucila, q.e.p.d. - La comisión directiva y los socios del Golf Club Argentino participan con pesar el fallecimiento de su socia y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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