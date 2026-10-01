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TRAPAGLIA, José María,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TRAPAGLIA, José María, (Coco), q.e.p.d. - Despido con profundo cariño a Coco, entrañable amigo y confidente de mi padre, agradeciendo el cariño y la presencia que siempre tuvieron Coco y María Elisa con mi familia. Ruego una oración por su eterno descanso. A Carlos Alberto, Federico, María Eugenia y Verónica y a sus familias los acompaño desde la distancia con mis oraciones y con el abrazo que hoy no pude darles personalmente en el Memorial. María Pilar Esnaola
Aviso publicado en la edición impresa
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