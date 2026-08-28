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TRONGÉ, Constanza,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TRONGÉ, Constanza, (Connie), q.e.p.d., 24-8-2026. - Marcelo J. Reynal (a.) acompaña a su amiga Vicky, hijos y familia con cariño y ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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