SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TURIN, Mario, Dr., q.e.p.d. - El Dr. Roberto M. Iotti despide con pena a su colega y amigo, con quien compartió desde 1969 tareas médicas, científicas y sobre todos docentes, en el IUC. Acompaña a su familia y eleva una oración en su memoria.

✝ TURIN, Mario, Dr., q.e.p.d. - Oderda Pedro e hijos SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

✝ TURIN, Mario. - Carlos A. Ojea Rullan y Ana Inés e hijos Juan Martín y Cinthya, Any y Trinidad ruegan una oración en su memoria.

✝ TURIN, Mario, Dr., q.e.p.d. - Mirta y Guillermo Gargantini acompañan a Ana, Valeria, Carlos y Flia. en este triste momento.

Avisos fúnebres

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