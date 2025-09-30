SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† UGALDE, Alberto, q.e.p.d. - Adalberto y Ruth Barbosa junto a sus hijos y nietos despiden a Alberto, querido amigo de toda la vida, y acompañan en el dolor con cariño y oraciones a Quita y los chicos.

† UGALDE, Alberto, q.e.p.d. - La Cámara Española de Comercio lamenta profundamente el fallecimiento del distinguido exvocal de su junta directiva y acompaña a su familia en este difícil momento.

Aviso publicado en la edición impresa