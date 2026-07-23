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URIBURU, Marcelo Mario
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ URIBURU, Marcelo Mario, q.e.p.d. - El directorio y colaboradores de Colombo y Magliano S.A. participan con pesar su fallecimiento. Lo recuerdan con mucho afecto por su calidad humana en los años compartidos en la empresa. Destacan su extensa y valiosa actuación en la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado. Acompañan a su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ URIBURU, Marcelo Mario, 19-7-2026. - El consejo directivo, personal y socios de la Asociación de Consignatarios de Ganado de la Pcia. de Buenos Aires lamentan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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