1
VALENZUELA, Marta
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VALENZUELA de SÁNCHEZ de BUSTAMANTE, Marta. - El consorcio de Ayacucho 1866 lamenta profundamente su partida y ruega oraciones por el descanso de su alma.
✝ VALENZUELA de SÁNCHEZ de BUSTAMANTE, Marta, q.e.p.d., falleció el 19-8-2026. - El equipo de Stihl Motoimplementos acompaña con gran afecto a Marcela y a su familia en este triste momento, haciendo llegar su más sentido pésame. Ruega una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION