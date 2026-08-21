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LA NACION

VALENZUELA, Marta

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VALENZUELA de SÁNCHEZ de BUSTAMANTE, Marta. - El consorcio de Ayacucho 1866 lamenta profundamente su partida y ruega oraciones por el descanso de su alma.

VALENZUELA de SÁNCHEZ de BUSTAMANTE, Marta, q.e.p.d., falleció el 19-8-2026. - El equipo de Stihl Motoimplementos acompaña con gran afecto a Marcela y a su familia en este triste momento, haciendo llegar su más sentido pésame. Ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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