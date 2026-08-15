SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VALLDENEU, Jorge. - Sus primos Roberto Valls, Marcela Mendonça, hijos y nietos despiden al amigo con amor y agradecimiento y abrazan fuerte a Ana.

VALLDENEU, Jorge, q.e.p.d. - Mary Rose Fox, hijos y nietos despiden a su querido primo Georgie y acompañan a Ana con inmenso cariño, rogando oraciones en su memoria.

✝ VALLDENEU, Jorge, q.e.p.d. - Los Tiscornia Biaus abrazamos a Ana con el cariño de toda la vida y despedimos a Jorge con gran tristeza. Josefina R.S.C.J., Inés, Clara, María Luisa, Alfredo, Eduardo y Carlos y sus familias.

✝ VALLDENEU, Jorge. - Guillermo Jacovella y Olga Muro de Nadal te despiden con tristeza y acompañan a Ana con mucho cariño.

✝ VALLDENEU, Jorge, q.e.p.d. - Sus amigos del Hogar Mons. Albisetti lo despiden con gran cariño y agradecen su compromiso con el Hogar.

✝ VALLDENEU, Jorge, q.e.p.d., falleció el 13-8-2026. - María, Mali, Malala, Macoco, Willy Gaona y familias despiden a Jorge con cariño y acompañan a Ana en este triste momento.

✝ VALLDENEU, Jorge, q.e.p.d. - Bárbara y Roberto Filgueira, hijos y nietos despiden con amor al querido Jorge y abrazan a Ana y a los Burundarena con inmenso cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa