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VALLDENEU, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VALLDENEU, Jorge. - María Julia Rossi de Pointis Vilar, su hijo Cristian y Flia. despiden con tristeza y profundo agradecimiento al primo Georgie. Noble y generoso, supo honrar su apellido. Abrazamos a Ana con especial cariño en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa
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