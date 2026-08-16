SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VALLDENEU, Jorge. - María Julia Rossi de Pointis Vilar, su hijo Cristian y Flia. despiden con tristeza y profundo agradecimiento al primo Georgie. Noble y generoso, supo honrar su apellido. Abrazamos a Ana con especial cariño en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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