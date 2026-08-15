SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VALLDENEU VOLTA, Jorge Juan, q.e.p.d. - Sus sobrinos Burundarena Baliero: Lulu y Esteban, Inga y Alina , Fran y Loles, Main y Pato y todos sus hijos despiden a su querido Coco que ya está en el cielo.

✝ VALLDENEU VOLTA, Jorge Juan, q.e.p.d. - Alejandro y Trinidad Baliero de Giraudy y su hijo Santiago acompañan a la querida Ana en estos momentos de tristeza

✝ VALLDENEU VOLTA, Jorge Juan, q.e.p.d., c.a.s.r y b.p. - Su esposa Ana Baliero Gaona, sus hermanos Trini y Alex Giraudy, Ángeles Baliero de Burundarena, su prima Mery Rose Fox, sus sobrinos, y sobrinos nietos lo despiden con mucho amor y abrazan a Ana en su pena.

Avisos fúnebres

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