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VALLDENEU VOLTA, Jorge Juan,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VALLDENEU VOLTA, Jorge Juan, q.e.p.d., c.a.s.r y b.p. - Su esposa Ana Baliero Gaona, sus hermanos Trini y Alex Giraudy, Ángeles Baliero de Burundarena, su prima Mary Rose Fox, sus sobrinos, y sobrinos nietos lo despiden con mucho amor y abrazan a Ana en su pena.

VALLDENEU VOLTA, Jorge Juan, q.e.p.d. - Abrazamos a Ana y los Burunda Baliero y recordamos a Coco con el mismo gran cariño que él siempre nos brindó. Ala, Magui (a.), Cande y Pedro Burundarena.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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