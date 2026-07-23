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VASCHETTI, Norma
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
VASCHETTI, Norma. - Nos deja su creatividad, su arte y una forma de vivir que contagiaba, a su lado todo parecía posible. Nos deja su alegría, su risa y una generosidad de alma. Era libre, luminosa y única. Con cariño y gratitud la despiden Alicia Kalpakian y su hija Mónica, y acompañan con todo su afecto a su querida hija Lorena y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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