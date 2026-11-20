SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VASQUES de FELICIO, Estela Maria, q.e.p.d. - falleció el 18-11-2026. - Sus hijas Mariana y Alejandra, sus yernos Tom y Serdar, sus nietos Luca, Nico, Mila y Chiara y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Madre leona y consejera de todos, fuerte, bondadosa, inteligente y generosa. Con amor, admiración y gratitud, será siempre nuestra inspiración. Sus restos serán despedidos en la capilla del Parque Jardín de Paz, en una ceremonia religiosa, a las 12.

✝ VASQUES, Estela María, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Le Parc participa con dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria

Avisos fúnebres

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