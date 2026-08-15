VENGHI, Jorge
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VENGHI, Jorge. - El grupo de vóley del C.N.S.I. despide a su elegante jugador.
✝ VENGHI, Jorge. - Querida Patzy, te acompaño con profundo dolor y de corazón en este momento tan triste. Jorge, fue para mí mucho más que un amigo, fue como un padre, y siempre lo voy a recordar con enorme cariño, voy a pensar y a rezar por él, en muchos momentos de mi vida.Te mando un beso muy grande y todo mi afecto.Con mucho cariño,Gastón Zilbergleijt.
✝ VENGHI, Jorge, q.e.p.d. - Para nuestro muy querido amiguito de toda la vida Jorge, te mandamos un abrazo gigante y un beso enorme al cielo. Te amamos, te vamos a extrañar. Todos los Zilbergleijt.
✝ VENGHI, Jorge. - Querido Jorge, Los Alain: Susana y Micky Navarro Viola, Enrique Elowson, Kini Liporace, Carolina Funes y Alicia y Maxi Serravalle siempre te recordaremos. Acompañamos a la Colo y familia en su tristeza.
✝ VENGHI, Jorge. - Querido Simón,te acompaño de corazón y con muchísimo dolor en este momento tan triste. Jorge fue para mí una persona muy especial, mucho más que un amigo de papá, lo quise y respeté como a un padre.Siempre lo voy a recordar con enorme cariño, gratitud y admiración, y lo voy a tener presente en mis pensamientos y en mis oraciones.Te mando un abrazo muy fuerte y todo mi cariño a vos y a toda tu familia.Fuerte abrazo,Gastón Zilbergleijt.
✝ VENGHI, Jorge, q.e.p.d. - Julio y Quique Castro Feijoo, Roberto Taylor, Andrés Stahler y Carlitos Scarpati acompañan a Patsy, Simón y Flia. y despiden con cariño a su amigo y colega Jorge con los más lindos recuerdos.
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