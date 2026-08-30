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VERNENGO DE GARCIA MORILLO, Teresa
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VERNENGO de GARCIA MORILLO, Teresa. - Su cuñada Teresa Vernengo, sus hijos Santiago y Evelyn, Javier y María Julia y Pía la despiden con cariño y abrazan a sus hijos y nietos.
Aviso publicado en la edición impresa
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