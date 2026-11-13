SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ VESOCHANSKY, Nicolás Esteban - Tus amigos te despiden con profundo cariño. Riverplatense de ley, gran persona y entrañable compañero de tantas charlas y pasiones compartidas. Acompañamos a su esposa Teresa y a sus hijos Leandro y Ezequiel en este doloroso momento. Te vamos a extrañar, pero nunca olvidar, querido amigo. Los integrantes del grupo No Fue Córner.

Avisos fúnebres

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