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VESOCHANSKY, Nicolás Esteban
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ VESOCHANSKY, Nicolás Esteban - Tus amigos te despiden con profundo cariño. Riverplatense de ley, gran persona y entrañable compañero de tantas charlas y pasiones compartidas. Acompañamos a su esposa Teresa y a sus hijos Leandro y Ezequiel en este doloroso momento. Te vamos a extrañar, pero nunca olvidar, querido amigo. Los integrantes del grupo No Fue Córner.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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