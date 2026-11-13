SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ VESOCHANSKY, Nicolás, Z.L. - Despedimos a nuestro querido amigo Nico y acompañamos a Tere, Leo y Eze en este inmenso dolor. Flias. Goldzen, Asch y Frankenberg.

✡ VESOCHANSKY, Nicolás, Z.L. - El Colegio Tarbut, su comisión directiva, su cuerpo directivo, docente y no docente, lamentan el fallecimiento de su querido exalumno y padre de la institución y acompañan con mucho cariño a Teresa, Leandro, Ezequiel y familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa