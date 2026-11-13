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VESOCHANSKY, Nicolás
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ VESOCHANSKY, Nicolás, Z.L. - Despedimos a nuestro querido amigo Nico y acompañamos a Tere, Leo y Eze en este inmenso dolor. Flias. Goldzen, Asch y Frankenberg.
✡ VESOCHANSKY, Nicolás, Z.L. - El Colegio Tarbut, su comisión directiva, su cuerpo directivo, docente y no docente, lamentan el fallecimiento de su querido exalumno y padre de la institución y acompañan con mucho cariño a Teresa, Leandro, Ezequiel y familia en este momento de dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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