VIAÑA, María Julieta

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VIAÑA de ISASA, María Julieta, 27-7-2026. - Pelu que descanses en paz. Su esposo Félix Augusto Isasa, sus hijos María Amalia, María Julieta, Carlos Augusto y Jorge Agustín, y sus 11 nietos y 2 bisnietos.

Avisos fúnebres

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