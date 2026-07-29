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VIAÑA, María Julieta

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VIAÑA de ISASA, María Julieta, 27-7-2026. - Pelu que descanses en paz. Su esposo Félix Augusto Isasa, sus hijos María Amalia, María Julieta, Carlos Augusto y Jorge Agustín, y sus 11 nietos y 2 bisnietos.

Avisos fúnebres
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