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VICENTE, Matilde Julia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VICENTE, Matilde Julia, q.e.p.d., falleció el 7-10-2026. - Querida Mati, tus amigas de la infancia y entrañables compañeras de toda la vida Marisa Actis, Ana María Actis y Nenette Villar te despedimos hoy con gran dolor y siempre estarás en nuestros corazones por tu incondicional amistad, tu generosidad, tu alegría y por ser ejemplo de constancia en todos tus proyectos. Acompañamos a Chiquita y Susy y a tus adoradas sobrinas.

VICENTE, Matilde Julia, q.e.p.d., falleció el 7-10-2026. - Mati querida, tu amiga Mirta Guzmán te despide con profunda tristeza. Has sido una muy generosa y presente amiga. Hoy mi corazón te llora en esta despedida. Acompaño a Chiquita y a Susy, y a tus queridas sobrinas en este momento. ¡Ruego una oración en tu memoria y que la música que tanto disfrutabas te acompañe cada noche! El Teatro Colón te extrañará y yo mucho más.

VICENTE, Matilde Julia, q.e.p.d., falleció el 7-10-2026. - Mirta Guzmán, Guadalupe Mendonça Nunes, Gustavo Palermo, Claudia y familia despedimos a nuestra querida amiga con profunda tristeza, recordando los lindos momentos compartidos. Acompañamos a su familia con todo cariño en este momento de tanto dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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