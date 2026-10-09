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LA NACION

VICENTE, Matilde Julia,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VICENTE, Matilde Julia, q.e.p.d. - Felipe Soubhia y Francisco Robredo (as.) despiden con tristeza a la querida Mati y acompañan con cariño a Susy, Jose, Lula y familias.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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