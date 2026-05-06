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VIGNOLI, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VIGNOLI, Carlos q.e.p.d., falleció el 30-4-2026 . - Carmel Country Club participa con dolor la partida de su socio y hace llegar sus condolencias a su esposa y familia.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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