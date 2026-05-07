SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VIGNOLI, Carlos, q.e.p.d., falleció el 30-4-2026. - Los miembros del directorio y del comité ejecutivo de ICBC Argentina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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