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VIGNOLI, Carlos
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
VIGNOLI, Carlos. - El consorcio de propietarios de Quintana 540, expresa su profundo dolor por el fallecimiento de Carlos Vignoli, y envía sus saludos a Deborah.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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