SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ VILLA LARROUDET, Mercedes Aberg Cobo de, 20-5-2026. - María Silvia Catterino junto a Valentina, Mariano y Nicolás Bunge, acompañan con todo cariño a Verónica y familia, en este triste momento y ruegan una oración por Mercedes.

Avisos fúnebres

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