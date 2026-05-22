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VILLA LARROUDET, Mercedes Aberg Cobo de

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VILLA LARROUDET, Mercedes Aberg Cobo de, q.e.p.d. - Los integrantes del Estudio Peña, Freytes & Asociados acompañan a su familia y ruegan una oración por su eterno descanso.

VILLA LARROUDET, Mercedes Aberg Cobo de. - La Peregrinación de Enfermos a Luján participa el fallecimiento de su gran amiga y colaboradora de siempre, rezando a la Virgen de Luján por ella y acompañando a Juan Carlos y su familia.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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