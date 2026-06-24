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VILLALBA, Dante Omar
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VILLALBA, Dante Omar, 23-6-2026. - Con profundo dolor e inmenso amor y gratitud, celebramos tu vida. Tus hijos María Ximena, Rodrigo, Ramiro y Francisco Dante, junto a todos tus nietos. El velorio y sepelio será hoy, a las 12, con responso final a las 14, en el Parque Memorial.
VILLALBA, Dante O., q.e.p.d., falleció el 23-6-2026. - La Cámara Argentina del Libro participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su prosecretario, Ramiro Villalba, y a toda su familia en este momento de tristeza.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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