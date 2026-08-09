VILLASANTE, Jorge
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VILLASANTE, Jorge, capitán de ultramar, práctico del rio de la plata, 12-7-51;27-7-2026. - Su esposa Tete, sus hijos Nachi, Mariani, Yosi y Agus, sus hijos políticos Her, Dieguito, Pipita y Sol y sus nietos Joaco, Martu, Epe, Nacho, Fran, Emi y Gio despiden con profundo amor a Coco, esposo, padre, abuelo, compañero y capitán de toda esta familia. Nos guiaste durante toda la vida y nos vas a seguir acompañando cada día. Te amamos y te vamos a extrañar siempre.
✝ VILLASANTE, Jorge. - Susana y Carlos Bidabehere (as.), Silvina, Male y Flor, Juan Cavanagh, Lucas Llach y nuestros nietos despedimos con gran tristeza al querido Jorgito y abrazamos a Tere, Nachi, Yosi, Marianita y Agustín. ¡Toda un vida compartida! Te vamos a extrañar.
✝ VILLASANTE, Jorge, capitán de ultramar, 27-7-2026. - Horacio y Gaby, Guillermo y San, Víctor y tus sobrinos Andy, Santi, Ceci y Aure te despiden con amor y, hasta que nos volvamos a encontrar, que Dios te sostenga en la palma de su mano.
Aviso publicado en la edición impresa
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