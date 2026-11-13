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VISPO, Daniel
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VISPO, Daniel, q.e.p.d. - Despido a un gran amigo. Mario Rovella
✝ VISPO, Daniel. - José Solito y Sra., junto a sus hijos Carla y Alejandro, despiden con profundo dolor a su amigo Dani. Elevamos una oración en su memoria y acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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