VON BOROWSKI, Gustavo A.
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ von BOROWSKI, Gustavo A., Cnel. de caballería, q.e.p.d., falleció el 19-11-2026. - Gracias por una vida llena de amor y momentos felices. Sé que descansas en paz, mi querido Gustavo. El velatorio será hoy, de 14 a 16 hs., en Memorial. Tu mujer Susana Micaela Torres.
✝ von BOROWSKI, Gustavo. - Luis y Ana Lagos y Julio y Adriana Hang acompañan a Susana y recuerdan a Gustavo con su alegría de siempre.
✝ von BOROWSKI, Gustavo, q.e.p.d. - Con inmenso cariño, te despedimos, acompañando a Susana. Teresita Acosta, Virginia Alvarado y Silvia Olmos.
✝ von BOROWSKI, Gustavo, Cnel. (RE), q.e.p.d. - Con mucho dolor te despedimos querido Gustavo y abrazamos a Susana con gran cariño. Rezamos por su alma. Mónica Mallo y Nicolás Robbio Pacheco.
✝ von BOROWSKI, Gustavo, q.e.p.d. - Jorge Llambi y Susana y Argentino Molinuevo y Florencia despiden con tristeza al querido Gustavo y acompañan a Susana con el cariño de siempre.
✝ von BOROWSKI, Gustavo. - Martín Mallo y María Aguilar despedimos con mucho pesar a un gran amigo y acompañamos a Susana en este triste momento.
✝ VON BOROWSKI, Gustavo, q.e.p.d., 19-11-2026. - Tus amigos Dolores Barceló y Roberto Muñoz Betelú, te despedimos con dolor y acompañamos a Susanita en este triste momento.
✝ von BOROWSKI, Gustavo, q.e.p.d., falleció el 19-11-2026. - El Consorcio de Propietarios Av. del Libertador 976 participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este doloroso momento.
von BOROWSKI, Gustavo, A., Cnel. (R). - Nora P. Balzarotti de Julian, hijos y nietos despiden con profunda tristeza a Gustavo y abrazan a Susana en su dolor.
Aviso publicado en la edición impresa
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