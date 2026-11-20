SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ von BOROWSKI, Gustavo Adolfo, Cnl. (R), falleció el 19-11-2026. - El Círculo de los Caballeros de la Espuela participa el fallecimiento del apreciado camarada y amigo y ruega una oración en su memoria.

✝ von BOROWSKI, Gustavo Adolfo, Cnel. (R). - Celina Abravanel de Piccione, hijos y nietos despiden a su querido amigo de toda la vida y acompañan a Susana en su dolor.

✝ von BOROWSKI, Gustavo Adolfo, Cnel. (R), q.e.p.d. - Los integrantes de la Promoción 94 del CMN ruegan una oración en memoria de su camarada y acompañan a su familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

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