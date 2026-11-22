VON IFFLINGER, Carlos
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ von IFFLINGER, Carlos. - Sus nietos Marcos, Francisco y Máximo, junto a Eugenia Portanietos, lo despiden con profundo amor, agradecidos por cada momento compartido y por el abuelo maravilloso que fue. Acompañan a Ama, Nico, Matu y familia.
✝ von IFFLINGER, Carlos, q.e.p.d. - Las Cascales participan con profundo pesar el fallecimiento de Carlitos y acompañan con cariño a María, Nicolás, Martita, los chicos y a toda la familia en este triste momento.
✝ von IFFLINGER, Carlos. - Gerardo Barrionuevo y Ana María de Eléspuru, su ahijada María Eugenia, demás hijos y nietos despiden al amigo de toda la vida y piden una oración en su memoria.
✝ von IFFLINGER, Carlos. - Cristina y Jorge Fernández Cronebold despiden con profunda pena a su querido amigo, acompañan a María y piden oraciones por su memoria.
✝ von IFFLINGER, Carlos, q.e.p.d. - Ana y Juan Pablo Gallo acompañan a María, hijos y nietos con mucho afecto y ruegan una oración a su memoria.
✝ von IFFLINGER, Carlos, q.e.p.d. - Guillermo y Olga Jacovella despiden con mucha pena a su querido amigo y acompañan a María y sus hijos con oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
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